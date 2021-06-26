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Гурд: думаю, Василевскому в каждом матче можно давать первую звезду

Гурд: думаю, Василевскому в каждом матче можно давать первую звезду
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Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Янни Гурд после победы в седьмом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли с клубом «Нью-Йорк Айлендерс» (1:0) отметил игру голкипера «молний» Андрея Василевского.

«Васи просто феноменален. Не только сегодня, но и на протяжении всего плей-офф. Думаю, ему в каждом матче можно давать первую звезду», — приводит слова Гурда официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, в седьмом матче полуфинала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 1:0. Таким образом, «молнии» выиграли серию со счётом 4-3 и вышли в финал Кубка Стэнли, где встретятся с «Монреаль Канадиенс». Первый матч финальной серии пройдёт 29 июня в Тампе и начнётся в 3:00 мск.

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