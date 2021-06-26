Стэмкос — о финале: «Монреаль» сыграет с лучшей командой из тех, с кем пока встречался

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос после полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:0, 4-3) поделился мнением о финале с «Монреаль Канадиенс».

«Они сыграют с лучшей командой из тех, с кем пока встречались. То же самое касается и нас. Благодаря одной лишь удаче в финал не выходят. Каждая команда, которая там оказывается, заслуживает данного права», — приводит слова Стэмкоса официальный сайт НХЛ на русском языке.



Напомним, в седьмом матче полуфинала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 1:0. Таким образом, «молнии» выиграли серию со счётом 4-3 и вышли в финал Кубка Стэнли, где встретятся с «Монреаль Канадиенс». Первый матч финальной серии пройдёт в Тампе 29 июня и начнётся в 3:00 мск.