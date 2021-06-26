«Адмирал» подписал контракт с 3-м лучшим защитником-бомбардиром регулярки ВХЛ
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«Адмирал» подписал контракты с защитниками Динаром Хамидуллиным и Леонидом Метальниковым, сообщает официальный сайт КХЛ.
Сроки соглашений рассчитаны на один год.
В минувшем сезоне ВХЛ Хамидуллин стал лучшим защитником-бомбардиром «Нефтяника». В регулярном чемпионате он набрал 27 (9+18) очков при полезности «+35» в 47 матчах. В плей-офф на его счету 12 (4+8) баллов при полезности «+1» в 13 встречах.
Метальников провел 27 матчей за «Барыс» в КХЛ и набрал 4 (0+4) очка при полезности «-8». В его активе также один матч за «Номад», в котором он набрал 1 (0+1) очко.
Ранее «Адмирал» и «Спартак» совершили обмен. Клуб из Владивостока получил права на нападающего Михаила Котляревского. Взамен московская команда получила денежную компенсацию.
Новость по темеФорвард «Спартака» Котляревский обменян в «Адмирал»
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