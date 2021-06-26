Пойнт прервал голевую серию на отметке 9 матчей. Это 2-й показатель в истории Кубка Стэнли

Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брейден Пойнт не забил в седьмом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:0, 4-3).
Как сообщает официальный сайт НХЛ на русском языке, канадец прервал свою голевую серию из девяти матчей. Она стала второй по продолжительности в истории плей-офф НХЛ.
В розыгрыше плей-офф в 1976 году нападающий «Филадельфии Флайерз» Реджи Лич выдал голевую серию из 10 матчей. В том сезоне он установил рекорд по голам за один розыгрыш (19 в 16 матчах), позже повторённый Яри Курри (1985-й, 19 голов в 18 матчах).
Серии из семи матчей выдавали семь игроков: Морис Ришар (1951), Жан Беливо (1956), Джон Дрюс (1990), Марио Лемье (дважды — 1991 и 1996), Пэт Лафонтен (1992), Джо Сакик (1996) и Клод Лемье (1997).
Всего в 18 встречах текущего Кубка Стэнли Пойнт набрал 20 (14+6) очков.
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