Няттинен продлил контракт с «Северсталью». У него 20 очков в регулярном чемпионате КХЛ

Нападающий Йоонас Няттинен подписал новый контракт с «Северсталью», сообщается на официальной странице череповецкой команды в «Телеграме».



30-летний финский форвард и череповецкий клуб договорились о продлении соглашения на один год.



В минувшем сезоне Няттинен принял участие в 35 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых он забросил пять шайб и отдал 15 результативных передач при показателе полезности «-6».



Кроме того, финский нападающий сыграл в трёх матчах плей-офф, забросив одну шайбу. Няттинен получил травму в серии с московским «Динамо». У него было подозрение на разрыв грудной мышцы.

Напомним, ранее главный тренер «Северстали» Андрей Разин, рассказывая о планах предсезонной подготовки команды к чемпионату-2021/2022, объявил о возвращении Няттинена.