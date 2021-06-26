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Стало известно, сколько «Миннесота» готова платить Капризову при краткосрочном контракте

Стало известно, сколько «Миннесота» готова платить Капризову при краткосрочном контракте
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Стало известно, сколько «Миннесота Уайлд» собирается предложить нападающему Кириллу Капризову на случай, если с российским форвардом придётся заключить краткосрочную сделку.

Как сообщает The Athletic, «Миннесота» готова предложить Капризову от $ 5 млн до $ 7 млн в год.

Отмечается, что при долгосрочном соглашении российского нападающего с «дикарями» зарплата игрока может составить от $ 8 млн до $ 9 млн в год.

Кроме того, издание считает, что «Миннесота» предложит контракты и двум другим хоккеистам, у которых истекают соглашения. По данным The Athletic, нападающему Йоэлю Эрикссону Эку «Уайлд» готовы предложить $ 4-5 млн в год, а форварду Кевину Фиале — $ 5-6 млн в год.

Ранее появилась информация о том, что «Миннесота» уже предложила нападающему Кириллу Капризову новый контракт на восемь лет (максимально разрешённый срок).

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