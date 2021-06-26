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«Сочи» подписал пробные контракты с тремя защитниками

«Сочи» подписал пробные контракты с тремя защитниками
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«Сочи» подписал пробные контракты с тремя хоккеистами, сообщается на официальном сайте КХЛ.

Подготовку к новому сезону в сочинском клубе пройдут защитники Александр Калинин, Виктор Балдаев и Никита Крутов.

В минувшем сезоне КХЛ Калинин провёл за «Локомотив» два матча со средним игровым временем 8:39.

Балдаев сыграл 43 матча за «Куньлунь» и набрал 6 (0+6) очков при показателе полезности «-4». В среднем проводил на льду 16:31.

На счету Крутова 1 (0+1) очко при коэффициенте полезности «+1» в восьми матчах за «Зауралье» в ВХЛ.

Напомним, ранее «Сочи» подписал контракт с голкипером Магнусом Хелльбергом. В прошедшем сезоне голкипер провёл 21 матч в регулярном чемпионате и оформил два шат-аута, в плей-офф на его счету два сухих матча из 10.

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