Окулов объяснил продление контракта с ЦСКА. У него было предложение от «Монреаля»

Нападающий Константин Окулов прокомментировал продление контракта с ЦСКА.



«Сейчас только положительные эмоции. Рад, что заключил с ЦСКА контракт на два года. Впереди два интересных сезона, будем работать и доказывать, что меня не зря оставили в команде. Получаю удовольствие, играя в ЦСКА. Приятно, что продлил контракт именно с армейским клубом. Следующий сезон? Если мы говорим о личных достижениях, то нужно просто сыграть лучше, чем в прошлом сезоне. Необходимо каждый год доказывать себе, что ты можешь больше. Самое интересное — обыгрывать самого себя», — приводит слова Окулова официальный сайт армейцев.



Окулов выступает за ЦСКА с сезона-2017/2018. В минувшем регулярном чемпионате КХЛ форвард провёл 55 матчей и набрал 49 (18+31) очков. В розыгрыше Кубка Гагарина на его счету 20 (6+14) очков. Окулов стал лучшим бомбардиром и ассистентом плей-офф сезона-2020/2021.



23 июня 26-летний россиянин подписал с армейцами новый контракт на два года.

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