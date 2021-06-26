Игрок «Вашингтона» Орлов сыграл в благотворительном матче в поддержку незрячих хоккеистов

В СК «Арктика» состоялся благотворительный матч в поддержку незрячих хоккеистов.

Сборная игроков НХЛ и КХЛ, в составе которой были защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов, игроки ХК «Динамо» Михаил Фисенко и Андрей Педан, защитник ХК «Амур» Никита Пивцакин, игроки КХЛ Герман Шапорев и Егор Чинахов, а также ведущий хоккейный агент Шуми Бабаев, сыграли в хоккей «вслепую» или на слух вместе с командой незрячих хоккеистов «Фортуна». Игрокам НХЛ и КХЛ снизили видимость намеренно, наклеив на визоры полиэтиленовый скотч. Задача была сыграть по правилам хоккея для незрячих и в условиях слабого зрения.

«Впервые у меня такой опыт, когда тебе закрыли визор и ты практически не видишь. В такой стрессовой ситуации мозг начинает по-другому работать. Понимаешь, как в таких условиях непросто играть. Детишки большие молодцы, стараются, получают удовольствие от игры. Такой позитивный мини-турнир получился, обе стороны, уверен, получили хороший опыт и радость от общения», — приводит слова Орлова пресс-служба Детской следж-хоккейной лиги.