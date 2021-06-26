Вайсфельд: Капризов через 2-3 года может претендовать на гораздо более высокий контракт

Бывший генменеджер клубов КХЛ, эксперт «Матч ТВ» Леонид Вайсфельд поделился мнением о контрактной ситуации форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова.



«Почему Капризов не хочет подписывать новый контракт с «Миннесотой» сразу на восемь лет? Видимо, Капризов держит в уме, что через несколько лет потолок зарплат в НХЛ может увеличиться. И если при этом Кирилл будет продолжать хорошо играть, то через 2-3 года он сможет претендовать на гораздо более высокий контракт.



Конечно, со стороны игрока тут есть некий риск. Потому что долгосрочный договор — это стабильность, можно распланировать свою жизнь на несколько лет вперёд. Тем более $ 8-9 млн в год, которые «Миннесота» предлагает Капризову, — это неплохие деньги.



Сколько стоит Капризов на самом деле? Стоимость каждого игрока определяет рынок. Ты можешь просить сколько угодно, но заплатят тебе столько, сколько рынок продиктует сегодня. Повторюсь, у Кирилла и его агента расчёт на то, что потолок зарплат будет расти, а он сам — прогрессировать.



Если всё сложится именно так, то они сейчас всё правильно делают. Наверное, сам Капризов чувствует в себе потенциал. Понимает, что он может играть на уровне людей, которые получают намного больше денег. Это его решение. А прав он или нет — жизнь покажет», — приводит слова Вайсфельда «Матч ТВ».

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