Экс-форвард «Питтсбурга» и минского «Динамо» Бо Беннетт завершил карьеру

Бывший нападающий «Питтсбург Пингвинз» и минского «Динамо» Бо Беннетт в «Твиттере» объявил о завершении карьеры. Спортсмену 29 лет.
«Сколько себя помню, моя жизнь была связана с хоккеем. Как только я впервые надел коньки, сразу же влюбился в этот вид спорта. Всё, чего я хотел, — это получать удовольствие от игры и попасть в НХЛ.
Путешествие получилось невероятным. Я никогда не забуду тех эмоций, что испытал вместе с партнёрами и болельщиками. Да, у меня были взлёты и падения, но из всего в нашей жизни можно извлечь опыт.
О моей «удачливости» в плане травм всем хорошо известно, но этот список на самом деле ещё длиннее. Что ж, травмы — это часть игры. Иногда самое важное — это прислушаться к своему телу. Поэтому для меня настаёт время завершать карьеру», — написал Беннетт.
Беннетт был выбран «Питтсбургом» под общим 20-м номером на драфте НХЛ-2010.
В сезоне-2018/2019 Беннетт сыграл пять матчей в КХЛ за минское «Динамо», в которых отдал одну результативную передачу.
Последним клубом хоккеиста был фарм-клуб «Аризоны Койотс» «Тусон». В сезоне-2019/2020 игрок провёл за команду 55 матчей в АХЛ и набрал 40 (12+28) очков.
- 26 июня 2021
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