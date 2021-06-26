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Лебрюн: в финале Кубка Стэнли встретятся два лучших голкипера мира

Лебрюн: в финале Кубка Стэнли встретятся два лучших голкипера мира
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Инсайдер TSN Пьер Лебрюн поделился мнением о финале Кубка Стэнли, в котором встретятся «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Монреаль Канадиенс».

«Два лучших голкипера мира во встрече в финале Кубка Стэнли», — написал Лебрюн в «Твиттере».

Напомним, ворота «Тампы» защищает Андрей Василевский, голкипер «Монреаля» — Кэри Прайс.

Напомним, в седьмом матче полуфинала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 1:0. Таким образом, «молнии» выиграли серию со счётом 4-3 и вышли в финал Кубка Стэнли, где встретятся с «Монреаль Канадиенс». Первый матч финальной серии пройдёт 29 июня в Тампе и начнётся в 3:00 мск.

«Канадиенс» стали первым канадским клубом, пробившимся в финал плей-офф с 2011 года. 10 лет назад до главной серии сезона добрался «Ванкувер Кэнакс», но в финале плей-офф «косатки» проиграли «Бостон Брюинз» (3-4).

Последний раз «Монреаль» выходил в финал плей-офф в 1993 году. В финале Кубка «Монреаль» сошёлся в борьбе за трофей с ведомым Уэйном Гретцки «Лос-Анджелес Кингз». Выиграв серию 4-1, «Монреаль Канадиенс» завоевал 24-й и последний на сегодняшний день Кубок Стэнли. Примечательно, что именно та победа «хабов» остаётся последним Кубком Стэнли для команд из Канады.

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