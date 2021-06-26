Российский нападающий Руслан Исхаков продолжит карьеру в чемпионате Германии

20-летний российский нападающий Руслан Исхаков, выступавший за финских ТПС, подписал контракт с «Мангеймом», сообщает официальный сайт немецкого клуба. Соглашение игрока с клубом рассчитано на один год.

Напомним, по итогам прошлого сезона форвард стал серебряным призёром чемпионата Финляндии. Помимо Исхакова, за финский клуб выступали россияне Андрей Кареев и Тимур Ибрагимов. В финале плей-офф ТПС уступил в финальной серии чемпионата страны «Лукко» со счётом 1-3 в серии.



Форвард Руслан Исхаков в регулярном чемпионате принял участие в 54 встречах и набрал 38 очков: забросил 10 шайб и отдал 28 результативных передач, а в плей-офф у россиянина семь баллов (два гола и пять передач) в 13 матчах.