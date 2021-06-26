Кто выиграет финальную серию Кубка Стэнли?

В Национальной хоккейной лиге завершились полуфинальные серии Кубка Стэнли. «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла 4-3 «Нью-Йорк Айлендерс», «Монреаль Канадиенс» победил 4-2 «Вегас Голден Найтс». Первая финальная встреча состоится 29 июня в Тампе. Начало матча в 3:00 мск.



Напомним, «Канадиенс» стали первым канадским клубом, пробившимся в финал плей-офф с 2011 года. 10 лет назад до главной серии сезона добрался «Ванкувер Кэнакс», но в финале плей-офф «косатки» проиграли «Бостон Брюинз» (3-4).



Последний раз «Монреаль» выходил в финал плей-офф в 1993 году. В финале Кубка «Монреаль» сошёлся в борьбе за трофей с ведомым Уэйном Гретцки «Лос-Анджелес Кингз». Выиграв серию 4-1, «Монреаль Канадиенс» завоевал 24-й и последний на сегодняшний день Кубок Стэнли. Примечательно, что именно та победа «хабов» остаётся последним Кубком Стэнли для команд из Канады.



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