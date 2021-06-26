В Национальной хоккейной лиге завершились полуфинальные серии Кубка Стэнли. «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла 4-3 «Нью-Йорк Айлендерс», «Монреаль Канадиенс» победил 4-2 «Вегас Голден Найтс». Первая финальная встреча состоится 29 июня в Тампе. Начало матча в 3:00 мск.
Напомним, «Канадиенс» стали первым канадским клубом, пробившимся в финал плей-офф с 2011 года. 10 лет назад до главной серии сезона добрался «Ванкувер Кэнакс», но в финале плей-офф «косатки» проиграли «Бостон Брюинз» (3-4).
Последний раз «Монреаль» выходил в финал плей-офф в 1993 году. В финале Кубка «Монреаль» сошёлся в борьбе за трофей с ведомым Уэйном Гретцки «Лос-Анджелес Кингз». Выиграв серию 4-1, «Монреаль Канадиенс» завоевал 24-й и последний на сегодняшний день Кубок Стэнли. Примечательно, что именно та победа «хабов» остаётся последним Кубком Стэнли для команд из Канады.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «Кто выиграет финальную серию Кубка Стэнли?»
- 26 июня 2021
-
19:46
-
19:38
-
17:58
-
17:47
-
17:16
-
16:54
-
16:34
-
16:17
-
15:55
-
15:35
-
15:17
-
14:53
-
14:30
-
14:16
-
13:51
-
13:36
-
13:24
-
13:15
-
12:55
-
12:29
-
12:17
-
11:53
-
11:38
-
11:32
-
11:05
-
10:48
-
10:26
-
10:15
-
09:58
-
09:47
-
09:24
-
09:08
-
08:57
-
08:38
-
07:31