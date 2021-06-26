Исхаков: то, как «Мангейм» играет в хоккей, идеально соответствует моему стилю игры

Новичок «Мангейма» российский нападающий Руслан Исхаков поделился мнением о подписании контракта с немецким клубом.

«Я действительно с нетерпением жду возможности стать частью команды в следующем сезоне. То, как «Мангейм» играет в хоккей, идеально соответствует моему стилю игры. Для меня «Мангейм» — идеальное место, чтобы вывести свою игру на новый уровень и стать лучшим игроком в НХЛ. Я хочу много работать над собой и помочь команде добиться успеха», — цитирует Исхакова официальный сайт немецкой команды.

Напомним, Руслан Исхаков подписал контракт с «Мангеймом» сроком на один год. В прошедшем сезоне хоккеист стал серебряным призёром чемпионата Финляндии в составе ТПС.

В прошедшем сезоне Исхаков принял участие в 54 встречах регулярного чемпионата Финляндии и набрал 38 очков: забросил 10 шайб и отдал 28 результативных передач, а в плей-офф у россиянина семь баллов (два гола и пять передач) в 13 матчах.