Усов: сборная Беларуси давно не играла на Олимпиаде. Надеюсь, этой зимой получится

Нападающий минского «Динамо» Илья Усов поделился ожиданиями от олимпийской квалификации — 2022.
«Дебют в сборной — это когда ты сыграл в официальном матче на чемпионате мира. У меня пока его не было. Мне понравилось в кэмпе. Побыл подольше с ребятами в расположении сборной, с динамовскими игроками, с хоккеистами из топовых команд КХЛ. Что-то узнал у них, прислушался к советам. Было полезное время.
Всегда хочется выступать за свою страну, показывать результат. Нужно провести хорошую предсезонку, хорошо показать себя в спаррингах, чтобы попасть в состав сборной на олимпийскую квалификацию. Конечно, это ответственный турнир. Все понимают. Сборная давно не играла на Олимпиаде. Надеюсь, этой зимой получится», — цитирует Усова Федерация хоккея Беларуси.
В конце августа Беларусь разыграет одну путёвку на Олимпиаду-2022 с командами Словакии, Австрии и Польши.
- 26 июня 2021
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