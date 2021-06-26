Усов: сборная Беларуси давно не играла на Олимпиаде. Надеюсь, этой зимой получится

Нападающий минского «Динамо» Илья Усов поделился ожиданиями от олимпийской квалификации — 2022.

«Дебют в сборной — это когда ты сыграл в официальном матче на чемпионате мира. У меня пока его не было. Мне понравилось в кэмпе. Побыл подольше с ребятами в расположении сборной, с динамовскими игроками, с хоккеистами из топовых команд КХЛ. Что-то узнал у них, прислушался к советам. Было полезное время.

Всегда хочется выступать за свою страну, показывать результат. Нужно провести хорошую предсезонку, хорошо показать себя в спаррингах, чтобы попасть в состав сборной на олимпийскую квалификацию. Конечно, это ответственный турнир. Все понимают. Сборная давно не играла на Олимпиаде. Надеюсь, этой зимой получится», — цитирует Усова Федерация хоккея Беларуси.

В конце августа Беларусь разыграет одну путёвку на Олимпиаду-2022 с командами Словакии, Австрии и Польши.