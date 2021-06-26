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Форвард «Вегаса» Смит заявил о желании остаться до конца карьеры в «Голден Найтс»

Форвард «Вегаса» Смит заявил о желании остаться до конца карьеры в «Голден Найтс»
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Нападающий «Вегас Голден Найтс» Райлли Смит рассказал, что не вёл переговоры с «Вегасом» о продлении контракта, сообщает журналист Джесси Грейнджер в «Твиттере».

По информации источника, Смит сказал, что если бы он мог составить свой собственный контракт, он бы хотел провести остаток карьеры в Вегасе, но знает, что это не так просто.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Смит провёл 53 матча в регулярном чемпионате и набрал 25 очков: забросил 14 шайб и отдал 17 результативных передач. В плей-офф у игрока три гола и семь передач в 19 встречах.

Форвард выступает за «Вегас» с первого сезона клуба — 2017/2018. Ранее нападающий играл за «Даллас Старз», «Бостон Брюинз» и «Флориду Пантерз».

В полуфинале Кубка Стэнли — 2021 «Вегас» уступил «Монреаль Канадиенс» со счётом 2-4.

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