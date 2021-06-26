Главный тренер «Монреаля» Дюшарм поделился ожиданиями от финала с «Тампой»

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Доминик Дюшарм, пропустивший конец полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» из-за коронавируса, поделился ожиданиями от предстоящего возвращении к работе, которое состоится к третьему матчу финальной серии с «Тампа-Бэй Лайтнинг».



«Я не обвожу конкретную дату в календаре. Стараюсь не смотреть на календарь слишком часто. Это как смотреть на часы. Если делать это слишком часто, будет казаться, что время остановилось. Так что я пытаюсь себя чем-то занимать. Смотрю много видео и помогаю ребятам готовиться. Мы вместе работаем как единый коллектив, обсуждаем каждую ситуацию. И так было каждый день. Сейчас я был вынужден отступить. Но мы с этим справились и продолжили двигаться вперёд.



То же самое касается всех игроков. Сейчас они очень преданы делу, выкладываются и играют так, как нужно. Они здорово помогают и всё делают правильно, заметно облегчая задачу.



Соперник проходил через определённые взлёты и падения. Извлекал из этого уроки. В прошлом году они победили, а в этом не просто так снова вышли в финал.



Нас однозначно ждёт тяжёлое испытание. Но так должно быть в каждом финале. Мы будем готовы к первому матчу», — цитирует Дюшарма официальный сайт НХЛ на русском языке.

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