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Агент Флёри заявил, что голкипер намерен завершить карьеру в «Вегасе»

Агент Флёри заявил, что голкипер намерен завершить карьеру в «Вегасе»
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Агент голкипера «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри Аллан Уолш заявил, что вратарь рассчитывает завершить карьеру в клубе.

«Марк-Андре Флёри надеется завершить карьеру в «Вегасе» и ценит особые отношения, которые он установил с Робином Ленером за последние несколько лет», — написал Уолш в «Твиттере».

Напомним, у 36-летнего канадского голкипера завершается контракт с «Голден Найтс» в конце следующего сезона.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Флёри провел 36 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и оформил шесть шат-аутов.

В плей-офф на счету голкипера 16 игр и один сухой матч.

Напомним, в полуфинальной серии Кубка Стэнли «Голден Найтс» уступили «Монреаль Канадиенс» со счётом 2-4.

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