Агент Флёри заявил, что голкипер намерен завершить карьеру в «Вегасе»

Агент голкипера «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри Аллан Уолш заявил, что вратарь рассчитывает завершить карьеру в клубе.



«Марк-Андре Флёри надеется завершить карьеру в «Вегасе» и ценит особые отношения, которые он установил с Робином Ленером за последние несколько лет», — написал Уолш в «Твиттере».



Напомним, у 36-летнего канадского голкипера завершается контракт с «Голден Найтс» в конце следующего сезона.



В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Флёри провел 36 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и оформил шесть шат-аутов.



В плей-офф на счету голкипера 16 игр и один сухой матч.

Напомним, в полуфинальной серии Кубка Стэнли «Голден Найтс» уступили «Монреаль Канадиенс» со счётом 2-4.