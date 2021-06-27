Агент Флёри заявил, что голкипер намерен завершить карьеру в «Вегасе»
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Агент голкипера «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри Аллан Уолш заявил, что вратарь рассчитывает завершить карьеру в клубе.
«Марк-Андре Флёри надеется завершить карьеру в «Вегасе» и ценит особые отношения, которые он установил с Робином Ленером за последние несколько лет», — написал Уолш в «Твиттере».
Напомним, у 36-летнего канадского голкипера завершается контракт с «Голден Найтс» в конце следующего сезона.
В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Флёри провел 36 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и оформил шесть шат-аутов.
В плей-офф на счету голкипера 16 игр и один сухой матч.
Напомним, в полуфинальной серии Кубка Стэнли «Голден Найтс» уступили «Монреаль Канадиенс» со счётом 2-4.
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