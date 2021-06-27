Капризов занял 5-е место в рейтинге лучших ограниченно свободных агентов НХЛ

24-летний российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов попал в рейтинг лучших ограниченно свободных агентов НХЛ по версии Sportsnet.

Рейтинг возглавил 22-летний канадский форвард «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар, за ним следует финский защитник «Даллас Старз» Миро Хейсканен, а замыкает тройку лучших Куинн Хьюз из «Ванкувер Кэнакс». Капризов же расположился на пятом месте в списке. В рейтинг попали и соотечественники Кирилла – вратарь Игорь Шестёркин и нападающий Павел Бучневич из «Нью-Йорк Рейнджерс» (7-е и 10-е места), а также Андрей Свечников из «Каролина Харрикейнз» (8-е место).

Напомним, что в случае если ограниченно свободный агент получит предложение от другой команды и согласиться его подписать, у его прежнего клуба будет семь дней на принятие решения. Можно повторить предложенные условия и оставить хоккеиста у себя, а можно отпустить игрока и получить взамен компенсацию.