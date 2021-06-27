Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Капризов занял 5-е место в рейтинге лучших ограниченно свободных агентов НХЛ

Капризов занял 5-е место в рейтинге лучших ограниченно свободных агентов НХЛ
Комментарии

24-летний российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов попал в рейтинг лучших ограниченно свободных агентов НХЛ по версии Sportsnet.

Рейтинг возглавил 22-летний канадский форвард «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар, за ним следует финский защитник «Даллас Старз» Миро Хейсканен, а замыкает тройку лучших Куинн Хьюз из «Ванкувер Кэнакс». Капризов же расположился на пятом месте в списке. В рейтинг попали и соотечественники Кирилла – вратарь Игорь Шестёркин и нападающий Павел Бучневич из «Нью-Йорк Рейнджерс» (7-е и 10-е места), а также Андрей Свечников из «Каролина Харрикейнз» (8-е место).

Напомним, что в случае если ограниченно свободный агент получит предложение от другой команды и согласиться его подписать, у его прежнего клуба будет семь дней на принятие решения. Можно повторить предложенные условия и оставить хоккеиста у себя, а можно отпустить игрока и получить взамен компенсацию.

Новость по теме
Стало известно, сколько «Миннесота» готова платить Капризову при краткосрочном контракте
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021