Генменеджер «Вегаса»: нам очень повезло, что у нас такие голкиперы

Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Келли МакКриммон рассказал о будущем голкиперов команды Марка-Андре Флёри и Робина Ленера.



«Приз Дженнингса – доказательство, что всё было сделано правильно. Наши вратари сыграли важнейшую роль в успехе, которого смогла добиться команда. И в плей-офф они нам помогли. Нам очень повезло, что у нас такие замечательные голкиперы.



Что касается будущего, то прошло всего 48 часов после завершения сезона, даже меньше. Нам есть что обсудить, нужно готовиться к межсезонью, к следующему чемпионату. Всему своё время», – цитирует МакКриммона официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, в регулярном чемпионате «Голден Найтс» пропустили меньше всех шайб.

«Вегас» дошёл до полуфинала Кубка Стэнли, где уступил «Монреаль Канадиенс» 2-4.