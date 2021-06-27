Генменеджер «Вегаса»: нам очень повезло, что у нас такие голкиперы

Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Келли МакКриммон рассказал о будущем голкиперов команды Марка-Андре Флёри и Робина Ленера.
«Приз Дженнингса – доказательство, что всё было сделано правильно. Наши вратари сыграли важнейшую роль в успехе, которого смогла добиться команда. И в плей-офф они нам помогли. Нам очень повезло, что у нас такие замечательные голкиперы.
Что касается будущего, то прошло всего 48 часов после завершения сезона, даже меньше. Нам есть что обсудить, нужно готовиться к межсезонью, к следующему чемпионату. Всему своё время», – цитирует МакКриммона официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, в регулярном чемпионате «Голден Найтс» пропустили меньше всех шайб.
«Вегас» дошёл до полуфинала Кубка Стэнли, где уступил «Монреаль Канадиенс» 2-4.
- 27 июня 2021
-
09:15
-
08:48
-
08:45
-
08:31
-
03:36
-
00:00
- 26 июня 2021
-
23:23
-
23:04
-
22:45
-
22:19
-
21:03
-
20:30
-
20:15
-
20:04
-
19:55
-
19:46
-
19:38
-
17:58
-
17:47
-
17:16
-
16:54
-
16:34
-
16:17
-
15:55
-
15:35
-
15:17
-
14:53
-
14:30
-
14:16
-
13:51
-
13:36
-
13:24
-
13:15
-
12:55
-
12:29