Макдона: ты видишь цель, практически можешь её пощупать, но ведь и соперник тоже

Защитник «Тампы-Бэй Лайтнинг» Райан Макдона поделился мнением о финале Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс».

«Ты видишь цель, практически можешь пощупать её руками, но ведь и соперник тоже. И он тоже жаждет до неё добраться. И кто хочет этого больше, тот и побеждает. Важна каждая смена, каждое единоборство, каждый момент, в который шайба находится у тебя на клюшке. Ты понимаешь, каким настойчивым и по-хорошему упёртым должен быть, чтобы счёт в итоге оказался в твою пользу», – цитирует Макдону официальный сайт НХЛ на русском языке.

В седьмом матче полуфинала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 1:0. Таким образом, «молнии» выиграли серию со счётом 4-3 и вышли в финал Кубка Стэнли, где встретятся с «Монреаль Канадиенс». Первый матч финальной серии пройдёт 29 июня в Тампе и начнётся в 3:00 мск.



«Канадиенс» стали первым канадским клубом, пробившимся в финал плей-офф с 2011 года. 10 лет назад до главной серии сезона добрался «Ванкувер Кэнакс», но в финале плей-офф «косатки» проиграли «Бостон Брюинз» (3-4).



Последний раз «Монреаль» выходил в финал плей-офф в 1993 году. В финале Кубка «Монреаль» сошёлся в борьбе за трофей с ведомым Уэйном Гретцки «Лос-Анджелес Кингз». Выиграв серию 4-1, «Монреаль Канадиенс» завоевал 24-й и последний на сегодняшний день Кубок Стэнли. Примечательно, что именно та победа «хабов» остаётся последним Кубком Стэнли для команд из Канады.