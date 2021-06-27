Кравчук поделился мнением о выходе «Монреаля» в финал Кубка Стэнли

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук поделился мнением о выходе «Монреаль Канадиенс» в финал Кубка Стэнли.

«Это очень большая сенсация – «Монреаль» впервые за 28 лет в шаге от Кубка Стэнли, причём добрался до финала с последнего «посева». Впрочем, к сенсациям НХЛ в последние годы всех приучила – потолок зарплат работает, возможности большинства команд равны.

Уже говорил о том, что в этом специфическом сезоне очень многое решает функциональное состояние команды. Бросается в глаза, что «Монреаль» играет очень ровно, практически всеми четырьмя звеньями, от качественной обороны, нагрузка распределена равномерно.

Наконец-то выстрелил Прайс – один из потенциально сильнейших голкиперов НХЛ последнего десятилетия. Сработали обмены защитника Уэбера и форварда Тоффоли, а также смена тренера. Очень интересно дебютировал в лиге защитник Романов. Факторов подъёма «Канадиенс» много.

Два-три года назад Монреаль проклинал Бержевена? Да, это жизнь, провал от успеха отделяет тонкая грань. Бержевена много критиковали – сомнение вызывали в частности расставание с Радуловым и Сергачёвым. На мой взгляд, эти сделки сработали в минус клубу, но в целом Бержевен свою линию выдержал. И вот результат», – цитирует Кравчука Russia-Hockey.