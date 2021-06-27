Флёри: мы с Ленером сдружились. У нас замечательные отношения

Голкипер «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри рассказал о взаимодействии со вторым голкипером команды Робином Ленером.

«Мы сдружились во время сезона. У нас замечательные отношения. Вратари хотят не только побеждать, но и мало пропускать. Мне кажется, что у нас в этом году это получилось», – цитирует Флёри официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, в регулярном чемпионате «Голден Найтс» пропустили меньше всех шайб.

«Вегас» дошёл до полуфинала Кубка Стэнли, где уступил «Монреаль Канадиенс» 2-4.

В текущем сезоне НХЛ Флёри провёл 36 матчей в регулярном чемпионате и оформил шесть шат-аутов. В 16 встречах в плей-офф у голкипера одна сухая игра. Ленер сыграл 19 игр в регулярке, одна из которых на роль, а также три встречи в Кубке Стэнли.