Ленер: Флёри для меня такая же легенда, как и для вас

Голкипер «Вегас Голден Найтс» Робин Ленер рассказал об игре с напарником Марком-Андре Флёри.



«Для меня честь играть с Марком. Мы сблизились. Время, которое я провёл здесь, было особенным с учётом всего происходящего. Нужно ценить ситуацию. Мне кажется, что мы неплохо справились.



Флёри для меня такая же легенда, как и для вас», – цитирует Ленера официальный сайт НХЛ на русском языке.



Напомним, в регулярном чемпионате «Голден Найтс» пропустили меньше всех шайб.



«Вегас» дошёл до полуфинала Кубка Стэнли, где уступил «Монреаль Канадиенс» 2-4.



В текущем сезоне НХЛ Флёри провёл 36 матчей в регулярном чемпионате и оформил шесть шат-аутов. В 16 встречах в плей-офф у голкипера одна сухая игра. Ленер сыграл 19 игр в регулярке, одна из которых на роль, а также три встречи в Кубке Стэнли.

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