Голкипер «Вегаса» Флёри рассказал, как его дети нарисовали плакат для вратаря Ленера

Голкипер «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри рассказал, как его дети нарисовали плакат для второго голкипера клуба Робина Ленера перед шестым матчем полуфинальной серии с «Монреаль Канадиенс» (2-4).

«Моим дочерям нравится искусство, им нравится рисовать буквы. Они часто рисуют для меня плакаты. А тут нас ждал очень важный матч в Монреале. Так они хотели сказать Робину, что любят его. Было очень приятно», – цитирует Флёри официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, в регулярном чемпионате «Голден Найтс» пропустили меньше всех шайб.



«Вегас» дошёл до полуфинала Кубка Стэнли, где уступил «Монреаль Канадиенс» 2-4.



В текущем сезоне НХЛ Флёри провёл 36 матчей в регулярном чемпионате и оформил шесть шат-аутов. В 16 встречах в плей-офф у голкипера одна сухая игра. Ленер сыграл 19 игр в регулярке, одна из которых на роль, а также три встречи в Кубке Стэнли.