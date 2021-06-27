Скотти Боумэн поделился ожиданиями от финала Кубка Стэнли «Тампа» – «Монреаль»

9-кратный обладатель Кубка Стэнли в качестве главного тренера Скотти Боумэн поделился ожиданиями от финала плей-офф «Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Монреаль Канадиенс».



«В обеих командах есть хоккеисты, обладающие великолепным хоккейным интеллектом. Им помогают тренеры и опыт. Там немало хоккеистов, которые замечательно понимают игру. Есть те, кто блестяще действует в обороне. В качестве примера можно привести Кори Перри и Брейдена Пойнта. У них отлично работает голова.



Они понимают, что если их команда ведёт в счёте, не стоит все усилия направлять на то, чтобы забить очередной гол. Они говорят себе: «Мы забьем, когда нужно, а пока будем играть в обороне». Это у них в ДНК заложено.



Что касается вратарей, то сложно найти других голкиперов, сделавших так много для успеха своих команд. Они умеют играть в решающих матчах.



«Тампа» не играла с «Монреалем» в этом сезоне. Поэтому не так важно, что было до этого. Для победы им нужно играть на опыте, удерживать преимущество в счёте. Пока у них это очень хорошо получается. Посмотрите, как они играют, когда ведут в счете после двух периодов.



Они знают, как надо играть правильно, умеют переходить от атаки к обороне. Я полагаю, что они способны прибавить, если вдруг будут проигрывать. У них в составе хватает двусторонних игроков.



«Монреалю» надо использовать свои шансы, что у них хорошо получалось до сих пор. Я давно понял, что очень непросто играть в манере «бей-беги-бросай». Хоккей – жёсткая игра. Думаю, что команды продолжат плотно играть против соперника, потому что так они действовали до сих пор, и у них это хорошо получалось, удалений будет мало.



Тренеры этих команд не ставят на отдельных хоккеистов. В одном матче может выстрелить этот игрок, в следующем – кто-то еще», – цитирует Боумэна официальный сайт НХЛ на русском языке.

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