Флёри: тяжело осознавать, что «Монреаль» в финале. Мы могли быть на его месте

Голкипер «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри рассказал о том, что ещё не размышлял о будущем.

«Сезон для нас завершился всего пару дней назад, и я все еще думаю о нём. Тяжело осознавать, что «Монреаль» идёт дальше, и думать, что мы могли быть на его месте. Я ещё не размышлял серьезно о будущем, но мне всегда хотелось играть здесь и завершить тут карьеру», – цитирует Флёри официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, в регулярном чемпионате «Голден Найтс» пропустили меньше всех шайб.



«Вегас» дошёл до полуфинала Кубка Стэнли, где уступил «Монреаль Канадиенс» 2-4.



В текущем сезоне НХЛ Флёри провёл 36 матчей в регулярном чемпионате и оформил шесть шат-аутов. В 16 встречах в плей-офф у голкипера одна сухая игра.