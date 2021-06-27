Сопел – о ситуации с Олдричем: противно, что НХЛ ничего не делает

Бывший игрок «Чикаго Блэкхоукс» Брент Сопел возмутился реакцией НХЛ на ситуацию с участием Брэда Олдрича, против которого экс-хоккеист «Чикаго» подал иск в полицию о сексуальном насилии в отношении двух экс-игроков клуба.
«Люди из офиса лиги должны сидеть в тюрьме. НХЛ показывает свое истинное лицо. Гэри Беттмэн не заботится ни о ком, кроме себя.
Абсолютно противно, что НХЛ ничего не делает», – написал Сопел в «Твиттере».
Ранее бывший хоккеист «Чикаго» подал иск против клуба. Он утверждает, что сообщил о насилии команде, но это было скрыто. Игрок также утверждает, что Олдрич угрожал ему.
Во втором иске, поданном в мае бывшим хоккеистом средней школы Мичигана, утверждается, что «Блэкхоукс» скрывали насилие над двумя игроками и дали Олдричу рекомендательное письмо, когда он покинул команду летом 2010 года. В иске утверждается, что это письмо дало ему возможность продолжить поиски новых жертв.
Олдрич был признан виновным в преступлении сексуального характера в Мичигане в 2013 году. Годом ранее он подал в отставку с должности директора по хоккейным операциям университета Майами из-за «подозрения в нежелательном прикосновении к взрослому мужчине».
Экс-тренер «Чикаго» Пол Винсент отметил, что просил руководство команды сообщить об обвинениях в полицию, но его просьба была отклонена. Он сообщил, что готов дать показания.
Олдрич работал в «Чикаго» с 2008 года. Он был тренером в штабе Джоэля Кенневилля. Олдрич также работал в сборной США на Олимпийских играх 2010 года.
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