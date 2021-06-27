Глава «Юности» сообщил, что после исключения клуба из ЛЧ игроки КХЛ не приняли предложения

Глава минской «Юности» Алексей Баранов прокомментировал решение Лиги чемпионов исключить белорусский клуб из числа участников и рассказал, что клуба стало тяжелее договариваться с хоккеистами.

«Да, здесь есть проблемы. К примеру, мы вели переговоры с двумя хорошими хоккеистами из КХЛ, и когда стало известно, что у нас забрали Лигу чемпионов, они на следующий же день позвонили и ответили, что не принимают наши предложения.

Конечно же, им было интересно попробовать свои силы в этом турнире, показать себя на европейской арене. Всё же скауты смотрят за Лигой чемпионов, это хороший шанс засветиться. Любому хоккеисту интересно примериться у этому уровню, посмотреть, в какой хоккей играют в других странах.

Континентальный кубок? Сейчас ведутся переговоры. С ФХБ у нас плотный контакт, с «Гомелем» общаемся. Возможны разные варианты. А ясность появится на следующей неделе. Но могу сказать, что если «Юности» доверят выступление в Континентальном кубке, то мы двумя руками «за», – цитирует Баранова официальный сайт Федерации хоккея Беларуси.