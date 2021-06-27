Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Глава «Юности» сообщил, что после исключения клуба из ЛЧ игроки КХЛ не приняли предложения

Глава «Юности» сообщил, что после исключения клуба из ЛЧ игроки КХЛ не приняли предложения
Комментарии

Глава минской «Юности» Алексей Баранов прокомментировал решение Лиги чемпионов исключить белорусский клуб из числа участников и рассказал, что клуба стало тяжелее договариваться с хоккеистами.

«Да, здесь есть проблемы. К примеру, мы вели переговоры с двумя хорошими хоккеистами из КХЛ, и когда стало известно, что у нас забрали Лигу чемпионов, они на следующий же день позвонили и ответили, что не принимают наши предложения.

Конечно же, им было интересно попробовать свои силы в этом турнире, показать себя на европейской арене. Всё же скауты смотрят за Лигой чемпионов, это хороший шанс засветиться. Любому хоккеисту интересно примериться у этому уровню, посмотреть, в какой хоккей играют в других странах.

Континентальный кубок? Сейчас ведутся переговоры. С ФХБ у нас плотный контакт, с «Гомелем» общаемся. Возможны разные варианты. А ясность появится на следующей неделе. Но могу сказать, что если «Юности» доверят выступление в Континентальном кубке, то мы двумя руками «за», – цитирует Баранова официальный сайт Федерации хоккея Беларуси.

Новость по теме
Минская «Юность» не будет участвовать в розыгрыше Лиги чемпионов сезона-2021/2022
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021