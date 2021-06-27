Паскаль Венсан назначен помощником главного тренера «Коламбуса»
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«Коламбус Блю Джекетс» назначил Паскаля Венсана помощником главного тренера команды Брэда Ларсена, сообщает журналист Аарон Порцлайн в «Твиттере». Последние 10 лет специалист работал в «Виннипег Джетс».
Сообщается, что контракт Паскаля Венсана с клубом рассчитан на три года.
С 2011 по 2016 год Венсан был помощником главного тренера, с 2016 по 2021 год руководил фарм-клубом «Коламбуса» в АХЛ – «Манитобой Мус».
В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги «Коламбус» занял последнее, восьмое место в таблице Центрального дивизиона, набрав 48 очков в 56 матчах и уступив «Детройт Ред Уингз» по дополнительным показателям.
Напомним, что в начале июня Брэд Ларсен подписал трёхлетний контракт с «Блю Джекетс».
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