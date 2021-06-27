Спруктс: для меня было шоком, когда многие вещи в игре ЦСКА определял Радулов, а не тренер

Бывший нападающий ЦСКА Янис Спруктс вспомнил о роли форварда Александра Радулова в команде.

«Я понимаю, что некоторым звёздным хоккеистам позволено намного больше. Их вклад в игру команды очень большой. У меня такое было в ЦСКА, где играл Александр Радулов. Я тогда пришёл в московскую команду из рижского «Динамо», был там новичком. Для меня было шоком, когда я понял, что многие вещи в игре команды определяет именно он, а не главный тренер.

Да, бывают ситуации, когда команда проводит внутреннее собрание, разговаривает о своей игре, а более опытные хоккеисты могут что-то потребовать. Радулов с первых дней показал, что он вроде бы лидер на льду, но он хотел, чтобы все играли именно так, как он говорит. Он хотел вести всю игру команды. И все должны были слушать то, что он говорит.

Я не понимаю, откуда у него столько эго, потому что он был ещё не настолько опытным хоккеистом. На мне это тоже отразилось. Несмотря на неплохую статистику, меня опустили в четвертое звено…

Когда тебе уже за 30, ты можешь что-то подсказать, постараться внести в игру команды с точки зрения своего опыта. Но есть и тренер. Мне с первого дня было непонятно, какой статус и какая роль у Александра Радулова в этой команде», — цитирует Спруктса Sport24 со ссылкой на подкаст eXi Hockey.