Ленер — о «Нассау Колизеум»: буду скучать по старому зверю

Голкипер «Вегас Голден Найтс» Робин Ленер попрощался с домашним стадионом «Нью-Йорк Айлендерс» — «Нассау Колизеум».



«Я хочу сказать, что буду скучать по The Coli! (альтернативное название стадиона. – Прим. «Чемпионата»). Первый матч в старте, первая победа, первое поражение, первый штраф, первый старт в плей-офф. Большое число воспоминаний. Невероятная поддержка фанатов. Первый раз, когда моё имя скандировали. Я буду скучать по старому зверю!» — написал Ленер в своём твиттер-аккаунте.



Напомним, голкипер выступал в составе «островитян» с 2018 по 2019 годы.



Новая арена «Айлендерс» — UBS Arena. Клуб будет выступать на ней со следующего сезона. Шестой матч полуфинала Кубка Стэнли с «Тампой» (3:2 ОТ) стал последним для «островитян» на «Нассау Колизеум».

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