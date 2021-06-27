Лебрюн: всё указывает на то, что Купер возглавит сборную Канады на Олимпиаде-2022

Известный хоккейный журналист Пьер Лебрюн сообщил в «Твиттере», что главный тренер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Джон Купер может возглавить команду Канады на Олимпиаде-2022.



«Всё указывает на то, что Джон Купер станет главным тренером сборной Канады на Олимпийских играх в Пекине», — написал Лебрюн.



Напомним, на Олимпиаде-2018 в хоккейных соревнованиях не принимали участие игроки из Национальной хоккейной лиги из-за финансовых и страховочных разногласий, а также нежелания боссов клубов прерывать регулярный сезон. В настоящий момент МОК, ИИХФ и НХЛ ведут переговоры о приостановке чемпионата для участия хоккеистов в Играх.



Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай) состоятся с 4 по 20 февраля. Действующим чемпионом хоккейных соревнованиях является сборная России.