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Лебрюн: всё указывает на то, что Купер возглавит сборную Канады на Олимпиаде-2022

Лебрюн: всё указывает на то, что Купер возглавит сборную Канады на Олимпиаде-2022
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Известный хоккейный журналист Пьер Лебрюн сообщил в «Твиттере», что главный тренер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Джон Купер может возглавить команду Канады на Олимпиаде-2022.

«Всё указывает на то, что Джон Купер станет главным тренером сборной Канады на Олимпийских играх в Пекине», — написал Лебрюн.

Напомним, на Олимпиаде-2018 в хоккейных соревнованиях не принимали участие игроки из Национальной хоккейной лиги из-за финансовых и страховочных разногласий, а также нежелания боссов клубов прерывать регулярный сезон. В настоящий момент МОК, ИИХФ и НХЛ ведут переговоры о приостановке чемпионата для участия хоккеистов в Играх.

Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай) состоятся с 4 по 20 февраля. Действующим чемпионом хоккейных соревнованиях является сборная России.

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