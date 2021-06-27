Прайс может стать 1-м вратарём в истории, дебютировавшим в финале с 400+ победами в НХЛ

Голкипер «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс, вышедший вместе с клубом в финал Кубка Стэнли, станет обладателем уникального достижения в случае выхода на лёд.



33-летний канадец станет первым вратарём в истории НХЛ, который выиграл более 400 матчей (402) в карьере, прежде чем впервые сыграть в финале Кубка Стэнли. Ранее первую строчку занимал Хенрик Лундквист, сыгравший свою первую решающую серию плей-офф за «Нью-Йорк Рейнджерс» в 2014 году (с «Лос-Анджелес Кингз», 1-4).

Всего Прайс провёл в НХЛ 794 игры. Процент отражённых бросков — 91,8%, среднее количество пропущенных шайб — 2,42 за игру. Голкипер был выбран на драфте НХЛ 2005 года «Монреалем» под общим 5-м номером. В составе «Хабс» он выступает с 2007 года. Прайс является Олимпийским чемпионом 2014 года.