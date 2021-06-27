Прайс может стать 1-м вратарём в истории, дебютировавшим в финале с 400+ победами в НХЛ

Голкипер «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс, вышедший вместе с клубом в финал Кубка Стэнли, станет обладателем уникального достижения в случае выхода на лёд.
33-летний канадец станет первым вратарём в истории НХЛ, который выиграл более 400 матчей (402) в карьере, прежде чем впервые сыграть в финале Кубка Стэнли. Ранее первую строчку занимал Хенрик Лундквист, сыгравший свою первую решающую серию плей-офф за «Нью-Йорк Рейнджерс» в 2014 году (с «Лос-Анджелес Кингз», 1-4).
Всего Прайс провёл в НХЛ 794 игры. Процент отражённых бросков — 91,8%, среднее количество пропущенных шайб — 2,42 за игру. Голкипер был выбран на драфте НХЛ 2005 года «Монреалем» под общим 5-м номером. В составе «Хабс» он выступает с 2007 года. Прайс является Олимпийским чемпионом 2014 года.
- 27 июня 2021
-
18:34
-
18:15
-
17:32
-
17:13
-
16:39
-
16:26
-
14:41
-
14:08
-
13:47
-
13:37
-
13:03
-
12:53
-
11:50
-
10:45
-
10:29
-
10:03
-
09:49
-
09:15
-
08:48
-
08:45
-
08:31
-
03:36
-
00:00
- 26 июня 2021
-
23:23
-
23:04
-
22:45
-
22:19
-
21:03
-
20:30
-
20:15
-
20:04
-
19:55
-
19:46
-
19:38
-
17:58