«Эдмонтон» предложил улучшенный контракт защитнику Бэрри
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«Эдмонтон Ойлерз» предложил новый контракт на улучшенных условиях защитнику команды Тайсону Бэрри, сообщает издание The Athletic.
Перед началом сезона-2020/2021 29-летний канадский игрок подписал соглашение, рассчитанное на один сезон с зарплатой $ 3,75 млн. «Эдмонтон» удовлетворён игрой хоккеиста, поэтому готов подписать длительный контракт на улучшенных условиях.
В регулярном чемпионате-2020/2021 Бэрри провёл 56 матчей, в которых набрал 48 (8+40) очков при показателе полезности «+4». В плей-офф защитник сыграл в четырёх встречах, набрав один (0+1) результативный балл при полезности «-1».
Напомним, что «Эдмонтон» уступил в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли в серии с «Виннипег Джетс» (0-4).
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