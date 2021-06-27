«Эдмонтон» предложил улучшенный контракт защитнику Бэрри

«Эдмонтон Ойлерз» предложил новый контракт на улучшенных условиях защитнику команды Тайсону Бэрри, сообщает издание The Athletic.



Перед началом сезона-2020/2021 29-летний канадский игрок подписал соглашение, рассчитанное на один сезон с зарплатой $ 3,75 млн. «Эдмонтон» удовлетворён игрой хоккеиста, поэтому готов подписать длительный контракт на улучшенных условиях.



В регулярном чемпионате-2020/2021 Бэрри провёл 56 матчей, в которых набрал 48 (8+40) очков при показателе полезности «+4». В плей-офф защитник сыграл в четырёх встречах, набрав один (0+1) результативный балл при полезности «-1».



Напомним, что «Эдмонтон» уступил в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли в серии с «Виннипег Джетс» (0-4).