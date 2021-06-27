Стэмкос: Василевский — наша опора. Чтобы добиться успеха в НХЛ, нужен сильный вратарь
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Нападающий и капитан «Тампы-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос поделился мнением о голкипере команды Андрее Василевском.
«Я думаю, что для того, чтобы добиться успеха в НХЛ, всегда нужно иметь сильного вратаря. Достаточно взглянуть на две команды в финале этого года. Безусловно, Василевский — наша опора», — приводит слова Стэмкоса в «Твиттере» журналист Дэвид Паньотта.
В нынешнем розыгрыше плей-офф Василевский сыграл в 18 матчах, выиграв 12 из них. Процент отражённых бросков – 93,6%, в среднем голкипер пропускает 1,99 шайбу за игру.
Первый матч финальной серии Кубка Стэнли между «Тампой» и «Монреалем» состоится во вторник, 29 июня, на стадионе «Амали-арена» в Тампе. Начало – в 3:00 по московскому времени.
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