Кучеров: у меня не было никакой травмы. Не знаю, о чём вы говорите

Нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров рассказал о состоянии здоровья, а также о голкипере команды Андрее Василевском.



«У меня не было никакой травмы. Я не знаю, о чём вы говорите. Я чувствую себя замечательно. Не было даже вопроса, сыграю я или нет в седьмой игре.



Я думаю, рабочая этика Андрея на другом уровне. Его уровень игры высок настолько, насколько это возможно. Он хочет быть номером один, и, как мы видим, он им является», — приводит слова Кучерова в «Твиттере» журналист Джо Смит.



Напомним, в шестом матче серии с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:3 ОТ) Кучеров сыграл 46 секунд, после чего защитник «островитян» Скотт Мейфилд подъехал к россиянину и сзади ударил его клюшкой, после чего российский форвард вышел на лёд. Участие Кучерова в седьмой встрече было под вопросом, но нападающий провёл всю игру.



Первый матч финальной серии между «Тампой» и «Монреалем» пройдёт во вторник, 29 июня. Начало встречи – в 3:00 по московскому времени.

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