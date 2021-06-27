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Стэмкос: первая мысль, когда выигрываешь Кубок Стэнли — нужно сделать это снова

Стэмкос: первая мысль, когда выигрываешь Кубок Стэнли — нужно сделать это снова
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Нападающий и капитан «Тампы-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос рассказал о желании завоевать ещё один Кубок Стэнли.

«Хочу ли я выиграть ещё один кубок? Это настолько весёлый и особенный момент, что сразу же, когда ты выигрываешь титул, твоя первая мысль: «Нужно будет сделать это снова», — приводит слова Стэмкоса в «Твиттере» журналист Джо Смит.

В регулярном чемпионате 31-летний форвард сыграл 38 матчей и набрал 34 (17+17) результативных балла при показателе полезности «+4». В плей-офф Стэмкос провёл 18 встреч, набрав 17 (7+10) очков при показателе полезности «+1».

Напомним, «Тампа» является действующим обладателем Кубка Стэнли. В финальной серии 2020 года они обыграли «Даллас» — 4-1. В нынешней решающей серии «Лайтнинг» встретятся с «Монреалем». Первый матч серии состоится во вторник, 29 июня. Начало — в 3:00 мск.

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