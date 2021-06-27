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Нельсон — о поражении в серии с «Тампой»: до сих пор очень больно

Нельсон — о поражении в серии с «Тампой»: до сих пор очень больно
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Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Брок Нельсон поделился эмоциями, оставшимися после поражения в полуфинале Кубка Стэнли от «Тампы-Бэй Лайтнинг» (3-4).

«Мы были очень близки к финалу. Прошло уже несколько дней, но мне до сих пор очень больно», — приводит слова Нельсона в «Твиттере» журналист Артур Стэйпл.

В нынешнем сезоне Нельсон провёл 56 матчей в регулярном чемпионате, забросив 18 шайб и отдав 15 голевых передач при показателе полезности «-5». В плей-офф форвард принял участие в 19 играх, набрав 12 (7+5) результативных баллов при полезности «-1».

«Айлендерс» второй год подряд уступают «Тампе» в полуфинальной серии Кубка Стэнли. В 2020 году они проиграли со счётом 2-4. В нынешней финальной серии плей-офф «Лайтнинг» сыграют с «Монреалем». Первая игра состоится во вторник, 29 июня.

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