Нельсон — о поражении в серии с «Тампой»: до сих пор очень больно

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Брок Нельсон поделился эмоциями, оставшимися после поражения в полуфинале Кубка Стэнли от «Тампы-Бэй Лайтнинг» (3-4).
«Мы были очень близки к финалу. Прошло уже несколько дней, но мне до сих пор очень больно», — приводит слова Нельсона в «Твиттере» журналист Артур Стэйпл.
В нынешнем сезоне Нельсон провёл 56 матчей в регулярном чемпионате, забросив 18 шайб и отдав 15 голевых передач при показателе полезности «-5». В плей-офф форвард принял участие в 19 играх, набрав 12 (7+5) результативных баллов при полезности «-1».
«Айлендерс» второй год подряд уступают «Тампе» в полуфинальной серии Кубка Стэнли. В 2020 году они проиграли со счётом 2-4. В нынешней финальной серии плей-офф «Лайтнинг» сыграют с «Монреалем». Первая игра состоится во вторник, 29 июня.
- 27 июня 2021
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