Судзуки: «Тампа» — самая сильная и опытная команда, с которой мы встречались

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Ник Судзуки поделился мнением о сопернике клуба в финальной серии Кубка Стэнли – «Тампе».



«Я думаю, что они – самая сильная и опытная команда, с которой нам доводилось встретиться. Они играют очень быстро. «Тампа» демонстрирует структурированный и сильный хоккей. Мы должны показать свою лучшую игру в серии», — цитирует Судзуки в «Твиттере» журналист Дэвид Паньотта.



В нынешнем сезоне Судзуки провёл 56 матчей в регулярном чемпионате, набрав 41 (15+26) очко при показателе полезности «-5». В плей-офф форвард принял участие в 17 играх, забросив пять шайб и отдав восемь голевых передач при показателе полезности «-1».



Первая игра между «Тампой» и «Монреалем» пройдёт во вторник, 29 июня. Начало — в 3:00 мск.