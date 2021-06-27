Тротц: наверное, только две команды не хотели бы сейчас оказаться на месте «Айлендерс»

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц рассказал о становлении команды, её целях, а также о том, сколько команд хотело бы быть на месте «островитян».



«Будущее для нас выглядит ярким, потому что мы становимся постоянной угрозой для всех команд. Это то, что может помочь оставаться конкурентными в лиге. Наша конечная цель — выиграть Кубок Стэнли. Это не изменится, но мы должны быть последовательны, делая шаг за шагом.



Сколько команд хотели бы быть на месте «Айлендерс»? Сейчас, наверное, только две команды не хотели бы оказаться на нашем месте», — цитирует Тротца официальный сайт «Айлендерс».



«Айлендерс» второй год подряд уступают «Тампе» в полуфинальной серии Кубка Стэнли. В 2020 году они проиграли «Лайтнинг» со счётом 2-4.

Новость по теме Нельсон — о поражении в серии с «Тампой»: до сих пор очень больно