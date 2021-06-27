Кучеров: помню Василевского с 15 лет, он всегда был парнем, который решал судьбу матчей

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров рассказал о системности игры команды и о том, что делает голкипера клуба Андрея Василевского особенным.
«То, что мы второй год подряд выходим в финал Кубка Стэнли, связано с тем, что у нас есть своя система, и мы выполняем всё, что нам говорит тренер. Мы верим в то, что он говорит. И если мы будем исполнять все 60 минут его рекомендации, то получим хорошие шансы на победу. Главное в нашей игре — это вера.
Что делает Василевского особенным? Это его рабочая этика. Она выводит Андрея на другой уровень, повышает его конкурентоспособность. Она высочайшая, и это мы видим вкупе с его мастерством, талантом. Он всегда первым идет в тренажёрный зал. Раньше всех приходит в раздевалку перед тренировками. Очень много работает, чтобы стать лучшим — и он им становится. Я помню его с 15-16 лет, и он всегда был тем парнем, который решал судьбу матчей, всегда хотел становиться лучше — быть номером один. И вот сейчас это так и есть», — цитирует Кучерова официальный сайт НХЛ.
- 27 июня 2021
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