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Палат: было важно, что Кучеров вышел с нами на седьмую игру. Это дало нам приток сил

Палат: было важно, что Кучеров вышел с нами на седьмую игру. Это дало нам приток сил
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Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Ондржей Палат поделился мнением об участии форварда клуба Никиты Кучерова в седьмой игре полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:0, 4-3).

«Был очень важный момент, и было радостно узнать, даже увидеть, что Никита снова выходит с нами на лёд. Это крутое чувство, и, конечно, это дало команде определённый приток сил. Сам Кучеров играл здорово, и мы отлично провели эту важную игру», — цитирует Палата официальный сайт НХЛ.

В регулярном сезоне-2020/2021 Палат сыграл 55 матчей, в которых набрал 46 (15+31) результативный балл при показателе полезности «+1». В плей-офф форвард провёл 18 встреч, забросив четыре шайбы и отдав пять результативных передач при полезности «+4».

Первый матч финальной серии между «Тампой» и «Монреалем» пройдёт во вторник, 29 июня.

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