Василевский объяснил, почему считает Кучерова лучшим хоккеистом в мире

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский высказался о партнёре по команде, российском форварде Никите Кучерове.
«Сколько мы играем вместе, Куч всегда был особенным и отличался высочайшим мастерством. Причем раньше многие тренеры и эксперты не верили и даже не предполагали, что Никита станет большой звездой. Но сейчас мы видим, что это великий игрок. Один из лучших в НХЛ. Умный и мастеровитый с приставкой «супер». Всегда упорно работает и никогда недоволен собой полностью. Спокойно может набрать четыре-пять очков за матч. И даже тогда он не удовлетворен, потому что хочет заработать шесть-семь очков. Это классический Куч. Он всегда хочет быть лучше. Постоянно подталкивает сам себя в матчах и на тренировках. Это и делает его лучшим в мире», — приводит слова Василевского официальный сайт НХЛ на русском языке.
Первый матч финальной серии Кубка Стэнли между «Тампой» и «Монреалем» состоится во вторник, 29 июня, на стадионе «Амали-арена» в Тампе. Начало – в 3:00 по московскому времени.
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