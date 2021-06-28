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Пойнт: уверенность «Монреаля» в Прайса столь же высока, как наша в Василевском

Пойнт: уверенность «Монреаля» в Прайса столь же высока, как наша в Василевском
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Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брейден Пойнт в преддверии финальной серии Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» поделился мнением о вратаре «Канадиенс» Кэри Прайсе.

«Их уверенность в Прайсе наверняка столь же высока, как наша – в Василевском. Оба – вратари высшего мирового класса.

В Кэри поражает то, насколько он всегда спокоен в воротах, какими бы сложными ни были сейвы, которые ему приходится делать. Пробить его будет очень непросто.

Не сомневаюсь, что игра вратарей будет огромной частью этого финала, как и на протяжении всех предыдущих раундов», – цитирует Пойнта официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, что первый матч финальной серии Кубка Стэнли состоится 29 июня в Тампе. Начало встречи в 3:00 мск.

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