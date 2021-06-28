Макдона: Василевский может совершать сейвы, но мы не хотим вынуждать его делать их часто

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Райан Макдона поделился мнением об игре голкипера команды Андрея Василевского в преддверии финала Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс».

«Понятно, что Васи может делать все эти драматичные, отчаянные, атлетичные сейвы. Но мы совершенно не хотим вынуждать его делать их слишком часто. Поэтому стараемся сделать его работу максимально легкой. Сделать так, чтобы он всегда видел шайбу. Когда он ее видит – он не только сделает сейв, но и проконтролирует, куда шайба пойдёт на отскоке. А когда у нас есть возможность заблокировать бросок – делаем и это, и я знаю, что Васи всегда нам за это признателен», – цитирует Макдону официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, что первая финальная встреча состоится 29 июня в 3:00 мск.