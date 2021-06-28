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Стэмкос: мы считаем, что Василевский — лучший вратарь в мире

Стэмкос: мы считаем, что Василевский — лучший вратарь в мире
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Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос поделился мнением об игре голкипера команды Андрея Василевского.

«Чтобы добиваться в этой лиге каких-либо успехов, всё должно начинаться с вратаря. Посмотрите хотя бы на команды, которые вышли в финал этого сезона. Конечно, Васи — наш камень, наш стабилизатор. Иногда у нас не получается старт. Иногда нам требуется большой сейв, вроде того, что он сделал после сольного выхода Бовилье в седьмом матче с «Айлендерс». Вроде играем отлично, но даём им один шанс. И если этот шанс залетит, игра пойдёт по совершенно другому сценарию. Но он делает тот сейв, позволяет нам остаться уверенными в себе.

Мы уже перестали этому удивляться, потому что видим, сколько работы и подготовки он инвестирует. Мы считаем, что Васи — лучший вратарь в мире, который даёт нам шанс побеждать каждый вечер. Когда один-единственный гол — это всё, что нам потребовалось для победы в седьмом матче, это многое говорит о вратаре», — цитирует Стэмкоса официальный сайт НХЛ на русском языке.

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