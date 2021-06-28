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Макдона: Сергачёв сыграл огромную роль в том, как «Тампа» разогналась в последние два года

Макдона: Сергачёв сыграл огромную роль в том, как «Тампа» разогналась в последние два года
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Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Райан Макдона поделился мнением об игре россиянина Михаила Сергачёва в составе «Тампы».

«На мой взгляд, седьмая игра с «Айлендерс» была одной из лучших в его исполнении с тех пор, как я стал частью этой команды. Его очень важный заблокированный бросок на последних секундах седьмого матча с «Айлендерс» был просто невероятным.

Он умеет применить силовой приём в нужный момент, заблокировать бросок или создать опасный момент. У него получается выбираться из сложных ситуаций на льду, у него хороший бросок, он может сделать отличный пас и создать момент для партнёра. Он быстро растёт как игрок, у него появляется больше уверенности в себе… Я считаю, что он сыграл огромную роль в том, как «Тампа» разогналась за последние пару сезонов», – цитирует Макдону официальный сайт НХЛ на русском языке.

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