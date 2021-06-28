Макдона: Сергачёв сыграл огромную роль в том, как «Тампа» разогналась в последние два года

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Райан Макдона поделился мнением об игре россиянина Михаила Сергачёва в составе «Тампы».
«На мой взгляд, седьмая игра с «Айлендерс» была одной из лучших в его исполнении с тех пор, как я стал частью этой команды. Его очень важный заблокированный бросок на последних секундах седьмого матча с «Айлендерс» был просто невероятным.
Он умеет применить силовой приём в нужный момент, заблокировать бросок или создать опасный момент. У него получается выбираться из сложных ситуаций на льду, у него хороший бросок, он может сделать отличный пас и создать момент для партнёра. Он быстро растёт как игрок, у него появляется больше уверенности в себе… Я считаю, что он сыграл огромную роль в том, как «Тампа» разогналась за последние пару сезонов», – цитирует Макдону официальный сайт НХЛ на русском языке.
- 28 июня 2021
-
11:15
-
10:50
-
10:50
-
10:29
-
10:18
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:40
-
08:21
-
03:19
- 27 июня 2021
-
23:34
-
23:15
-
22:56
-
22:28
-
21:57
-
21:44
-
21:25
-
20:44
-
20:23
-
20:10
-
20:02
-
19:54
-
19:30
-
19:09
-
18:54
-
18:34
-
18:15
-
17:32
-
17:13
-
16:39
-
16:26
-
14:41