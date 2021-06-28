Стэмкос: удивительно. Оглядываешься назад и понимаешь, какой путь мы проделали

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос поделился ожиданиями от финала Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс». В прошлом сезоне, когда «Тампа» стала чемпионом, форвард сыграл один матч плей-офф.
«Я хочу помочь команде. В прошлом году я мало играл. В этом больше. Но я нахожусь в команде, и это всё, о чём может мечтать спортсмен.
Любой хоккеист хочет находиться на льду, чтобы помогать партнёрам. Это лучшее, что может быть.
В прошлые годы мы неплохо играли в плей-офф, некоторые из нас уже давно играют вместе, и для нас это будет уже третий финал. Удивительно. Оглядываешься назад и понимаешь, какой путь мы проделали, как высоко поднялись», – цитирует Стэмкоса официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, что первый финальный матч «Тампа» – «Монреаль Канадиенс» состоится 29 июня в 3:00 мск.
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